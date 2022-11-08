Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının kasım ayı toplantısı yapıldı

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MERSİN (AA) - Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı toplantı salonunda, Cumhuriyet Savcısı Ramazan Murat Tiryaki başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Toplantıda, Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, yükümlülerin eğitimi ve topluma kazandırılmalarına yönelik yürütülen proje ve faaliyetlerle ilgili bilgi verildi.



Toplantıda, yükümlülerin mesleki gelişmelerine katkı sağlayabilecek çalışmalarla ilgili de bazı kararlar alındı.

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