Abdülhamid Han sondaj gemisi Mersin'deki Taşucu Limanı açığına demirledi

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MERSİN (AA) - Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, bakım ve ikmal işlemleri için Mersin'deki Taşucu Limanı açığına döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos'ta Taşucu Limanı'nda düzenlenen törenle göreve uğurlanan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Akdeniz'deki Yörükler-1 sahasında çalışmalarını tamamladı.

İlk görev yerindeki faaliyetlerin ardından Mersin'e dönen 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki gemi, Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Gemi, lojistik ve ikmal işlemleri için limana yanaşacak.





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