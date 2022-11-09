Mersin'de kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde kaçak 8 av tüfeği ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak silah ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişinin bulunduğu araç takibe alındı.

Mut ilçesinde durdurulan araçta, kaçak üretilen 8 av tüfeği ile 2 kurusıkı tabanca bulundu.

Jandarma, sürücü ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.