Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, iş yerinden inşaat malzemeleri çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Çavak Mahallesi'ndeki iş yerinden inşaat malzemeleri hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatıldı.



Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlıların A.O. ve Ö.O. olduğunu tespit etti.



Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Çamlıyayla ilçesindeki hurdacıya satıldığı belirlenen malzemeler, sahibine iade edildi.



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