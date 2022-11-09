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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boccede dünya üçüncüsü Mehmet Can ve Burak, yeni başarılar peşinde

AA

Boccede dünya üçüncüsü Mehmet Can ve Burak, yeni başarılar peşinde

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları volo disiplini röle kategorisinde hem kendilerine ait büyükler Türkiye rekorunu geliştirip hem de bronz madalya kazanan milli sporcular Mehmet Can Yakın ve Burak Altay, Avrupa ile dünya şampiyonalarında zirveye çıkma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'de 1-5 Kasım'da düzenlenen şampiyonada, röle sınıfı çeyrek final elemelerinde Hırvatistanlı rakipleriyle karşılaşan Mehmet Can ve Burak, parkurda 59 atışın 54'ünde isabet buldu. Müsabakayı 54-51 önde tamamlayan milli bocceciler, hem yarı finale yükseldi hem de büyüklerde kendilerine ait Türkiye rekorunu (59-52) geliştirdi.

Organizasyonun yarı finalinde İtalyan rakiplerine 57-52 mağlup olan ay yıldızlı sporcular, 2 takımdan oluşan üçüncüler arasına girerek bronz madalya kazandı.

Dünya üçüncülüğün gururu yaşayan Mehmet Can ve Burak, gelecek sezon için yeni hedeflere odaklandı.


- Mehmet Can: "Şampiyon olabileceğimize inanıyoruz"


Mehmet Can Yakın, AA muhabirine, kariyerinin en verimli sezonunu yaşadığını söyledi.

Dünya Şampiyonası'nı yeni bir ilke imza atarak tamamladıklarını vurgulayan Mehmet Can, şöyle devam etti:

"Üç sene sonra yeniden bir ilki gerçekleştirdik. Yine rekor kırarak yarı finale kaldık ve İtalyanlara kaybettik. 3 sene önce de onlara karşı kaybetmiştik. Demek ki hala çalışmamız gereken konular var. Gerçekten iyi skorlar elde ettik. 3 yıl önce 52 olan Türkiye rekorumuzu geliştirdik. İyi bir performans sergiledik. Gönül isterdi ki final oynayalım. Dünya şampiyonalarında büyük erkeklerde 2 madalya var. Bunları sadece Burak'la biz aldık. Şu anda bunun gururunu yaşıyoruz."

Milli bocceci Mehmet Can, yeni hedefler için takım arkadaşı Burak'la kampa girerek 2023 hazırlıklarına erken başlayacaklarını aktardı.

Artık Avrupa ve dünya şampiyonalarında final oynamak istediklerini belirten Mehmet Can, "Rakiplerimize uzak değiliz. Aynı turları koşarak neredeyse aynı skorları elde ediyoruz. Günümüzü yakaladığımızda şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Umarım 2023 daha iyi olur. 2023'te hem basamak hem de röle de final hedefliyoruz. Burak'la artık yer oyunlarında da oynamak istiyoruz. Sadece koşturmalı değil, sakin oyunlarda da kendimizi göstermek istiyoruz." diye konuştu.


- Burak: "2023'e daha iyi hazırlanacağız"


Milli bocceci Burak Altay, madalya kazanmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Dünya şampiyonalarına kariyerlerinde iki kez katıldıklarını anımsatan Burak, şunları kaydetti:

"İkinci kez madalya kazandık. Mehmet Can'la iyi bir takımız. Birbirimizi tamamlıyoruz. Mutluyuz. Umarım ileride tekrar bu gururu yaşatırız. En son Çin'de 52 vurarak Türkiye rekorunu kırmıştık. Şimdi 54 vurarak bu rekoru geliştirdik. İleride daha da üstüne çıkacağımızı düşünüyorum. 2023'e daha iyi hazırlanacağız. Kamplara katılmayı düşünüyoruz. İleride Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Organizasyonlara birlikte hazırlanmak istiyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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