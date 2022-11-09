Erdemli'de "Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye" programı yapıldı

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MERSİN (AA) - Erdemli Belediyesince, kadınlara yönelik çalışmaların anlatıldığı "Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye" programı düzenlendi.



Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kongre Sarayı'nda düzenlenen programda, kadınlara inandıklarını ve güvendiklerini söyledi.

İlçede kadınlar için yapılan projeleri anlatan Tollu, "Hep birlikte bu kentin tüm mahallelerini, sokaklarını nakış nakış işleyip, insanlarımızın yaşam kalitesini, hayat standardını zirveye çıkarmak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.



Tollu, Kadın Dayanışma Meclisi'ni kurduklarını belirterek, "Kadın Dayanışma Merkezi'ndeki görevlilerimiz, sizlerin evinize kadar gelerek danışma hizmeti veriyor. Dolayısıyla biz kentte yaşayan insanlarımızın maddi ihtiyaçlarını giderdiğimiz gibi her türlü kişisel ihtiyaçlarını da gidermek mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Toplantıya MHP Mersin milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz ile vatandaşlar katıldı.



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