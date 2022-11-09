Mersin Ticaret Borsası

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MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı 7,08 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Limon Kg 14,00 14,00 Mandalina Kg 7,08 7,08 Elma Kg 3,00 3,00 Greyfurt Kg 9,00 9,00 Buğday (makarnalık) Kg 8,78 8,82

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