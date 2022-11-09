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Mersin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA

Mersin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Sadullah Ünver idaresindeki 33 AHS 210 plakalı otomobil, Kösbucağı Mahallesi'nde H.G'nin kullandığı 01 EZT 50 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ünver ile yanındaki Mehmet Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü H.G. ve araçlardaki biri çocuk 4 kişi, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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