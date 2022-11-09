Mersin'de tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yakını tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde U.M. ile akrabası H.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.M'nin pompalı tüfekle ateş ettiği H.H. ağır yaralandı.

Zanlı, olayın ardından kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, zanlıyı yakaladı.

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