Mersin'de 500 bin makaron ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, aracında 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı makaron getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe aldıkları aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.



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