Silifke'de öğrencilere kask kullanımının önemi anlatıldı

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MERSİN (AA) - Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere "Kaskımla Güvendeyim" projesi kapsamında eğitim verdi.



İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Taşucu Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrencilere kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemini anlatan ekipler, trafik kurallarıyla ilgili de bilgi verdi.



Ekipler, okulun öğrenci servis araçlarında da denetim gerçekleştirdi.



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