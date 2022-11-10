Mersin'de protokol üyeleri ve gençler, halı sahada maç yaptı

MERSİN (AA) - Mersin'de protokol üyeleri ve gençler, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla gösteri maçı yaptı.

Valilik tarafından "Kötü Alışkanlıklara Ret, Sporla Sağlıklı Yaşama Evet" sloganıyla organize edilen etkinlik, Akdeniz Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi.

İlçe bağlı Çay Mahallesi'ndeki futbol sahasında gerçekleştirilen gösteri maçına, Vali Ali Hamza Pehlivan, vali yardımcıları İbrahim Küçük ve Alp Eren Yılmaz, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir katıldı.

Protokol üyeleri ve gençler arasında oluşturulan takımlar, birbirlerine rakip oldu.





- Pehlivan: "Spora yönlendirmek istiyoruz"





Vali Ali Hamza Pehlivan, bağımlılıkla mücadeleye farkındalık oluşturulması için organize edilen gösteri maçının güzel anlara sahne olduğunu söyledi.

Gençlerin ve çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Pehlivan, onların en uygun şartlarda yetişmesi için bütün sorumlulukları yerine getirdiklerini belirtti.

Pehlivan, kent genelinde gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına çeşitli çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Gelişim süreçleri içerisinde gerek öğrenci olarak okullarına devam edenleri gerekse genç olarak çalışanları spora yönlendirmek istiyoruz. Bunu da 'Kötü alışkanlıklara ret, sporla sağlıklı yaşama evet.' diyerek yaptık. Zaman zaman fırsat oluşturup, diğer mahallelerimizde de bu aktiviteleri yapacağız. Gençlerimizi spora kanalize ederek onların sağlıklı bir şekilde yetişmelerini temin etme gayretimiz sürecek. Bağımlılıkla mücadelede en etkili yöntem, hiç yaklaştırmamak ve bulaştırmamak. Biz gençlerimizi kesinlikle bağımlılık yapan maddelerden uzak tutmayı, yaklaştırmamayı ve temas etmelerini engellemeyi amaçlıyoruz. Çünkü bulaştıktan sonra mücadele daha da zorlaşıyor."

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise gençlerle keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının süreceğini kaydetti.





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