GÜNCELLEME - Mersin'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüten, biri örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 9 şüpheli tespit edildi.

Çalışmalarda zanlıların, örgütün sözde "emniyet mahrem imamları" ve sözde üst düzey sorumlularıyla irtibat haline oldukları, daha önce gözaltına alınarak "itirafçı" sıfatıyla ifade veren FETÖ şüphelilerinin beyanlarında isimlerinin yer aldığı ve örgüte eleman toplamak için "ışık evi" olarak adlandırılan mekanlarda kaldıkları belirlendi.

Ayrıca, zanlılardan birinin örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü" sıfatıyla faaliyet yürüttüğü saptandı.

Zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 150 polis katıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli emniyete götürüldü.

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