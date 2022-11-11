Mersin'de tarım aracı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde tarım aracı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde park halindeki "pat pat" olarak bilinen tarım aracının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A, M.T.Ş. ve A.E. tutuklandı.



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