Mersin'de tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, eşinin akrabası tarafından sokakta tabancayla vurulan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Ali Menteşoğlu Caddesi'nde gece saatlerinde Şavkı Yiğit (62) ile eşinin akrabası H.T. (69) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T, yanında getirdiği tabancayla Yiğit'e ateş etti.

Yiğit'in boynundan ağır yaralandığı olayın ardından bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Yiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.T. polis ekiplerince yakalandı.



Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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