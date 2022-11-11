Mersin Devlet Opera ve Balesi "Uyuyan Güzel" balesini sahneleyecek

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) yarın "Uyuyan Güzel" balesini seyirciyle buluşturacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, eser, yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahneye konulacak.

Orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yapacağı iki perdelik eserin dekorunu Hatice Kaptı, kostümünü Nursun Ünlü hazırladı, ışık tasarımını ise Tarı Deniz üstlenecek.

Eserde MDOB bale sanatçıları sahne alacak.

"Uyuyan Güzel" balesi 19 Kasım Cumartesi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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