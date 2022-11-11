Mersin'de düzenlenen Uluslararası Turunçgil Kongresi sona erdi

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MERSİN (AA) - Mersin'de organize edilen 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi sona erdi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde 30 ülkeden bilim insanlarının katıldığı kongrede narenciye ilgili bilimsel oturumlar gerçekleştirildi.

Kongre süresinde dünyadaki turunçgil üretimi, tedarik zinciri ve pazarlama sürecine ilişkin seminer ve toplantılar düzenlendi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, organizasyonun sektör adına verimli geçtiğini söyledi.

Güzel bir kongreye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaçmaz, "Kongremiz bugün itibarıyla sona erdi. Kongrede 250 bildiri sunuldu ve 140 poster sunumu sergilendi. Başarılıydı, katılımcılar bizleri tebrik etti. 15 davetli konuşmacının yanı sıra dünyadaki turunçgil sektöründeki gelişmeleri birinci ağızdan dinleme fırsatı bulduk. Organizasyonun başarılı geçmesinden dolayı mutluyuz." diye konuştu.

Kaçmaz, turunçgilin en prestijli organizasyonunu Mersin'de yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

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