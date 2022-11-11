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Mersin Narenciye Festivali'nin "gezici figürleri" kortejle tanıtıldı

AA

Mersin Narenciye Festivali'nin "gezici figürleri" kortejle tanıtıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de yarın başlayacak 8. Narenciye Festivali için portakal, limon ve greyfurtların birleştirilmesiyle oluşturularak araçlara sabitlenen figürler, kortej etkinliğiyle sergilendi.

Valiliğin himayesinde, kurum ve kuruluşların desteğiyle 12-13 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları tamamlandı.

Festivalde sergilenmesi için 100 tonluk portakal, limon ve greyfurt birleştirilerek helikopter, deniz feneri, motosiklet, balina, ahtapot, ejderha ve ayı gibi figürler hazırlandı.

Araçlara sabitlenen aslan, panda, gitar, maymun ve motosiklet "gezici figürleri" için kortej etkinliği düzenlendi.

Mersin Adliyesi'nin açık otoparkına getirilen figürler, daha sonra kent turu attırılarak tanıtıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Mersin Ticaret Borsası Başkanı ve Narenciye Festivali İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir'in de katıldığı yürüyüşe, renkli kıyafetler giyen kadınlar da süsledikleri bisikletleriyle eşlik etti.

Bando takımı eşliğinde çalınan marşlarla cadde ve sokaklarda sergilenen figürlerin yer aldığı kortej Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Burada konuşan Vali Pehlivan, festivale destek verenlere teşekkür ederek, "Yarın festival programlarımız başlıyor. Bu kortej onun fragmanıydı. Festivalde sosyal ve kültürel çeşitli etkinlikler ile konserler olacak." dedi.

Yarın 12.00'de Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Galatasaray Meydanı'nda başlayıp pazar günü sona erecek festivalde, çeşitli etkinliklerin yanı sıra narenciye temalı tasarımların yer aldığı defile de düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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