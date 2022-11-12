Mersin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobil, motosiklet ve tekne motoru çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), farklı tarihlerdeki 20 motosiklet, 3 otomobil ile tekne motoru hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.Z. ve Ö.S. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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