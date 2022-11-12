Tarsus'ta kentsel dönüşüm projesi toplantısında gerginlik

MERSİN (AA) - Tarsus Belediyesi, kentsel dönüşüm projesiyle ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında gerginlik çıkaran katılımcılar hakkında şikayette bulunulduğunu bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İsmetpaşa Mahallesi'ne yönelik kentsel dönüşüm projesiyle ilgili meclis salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendiği belirtildi.
Hakarette bulundukları gerekçesiyle toplantıdan çıkarılmak istenen bazı katılımcıların, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a saldırmaya çalışıp, salona zarar verdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bir kamu bilgilendirme toplantısında halkı galeyana getirmek isteyen, İsmetpaşa Mahallesi'nde hak sahibi olmayan yabancı kişileri toplantıya getirerek organize şekilde kamuoyunun huzurunu kaçırmaya yönelik davranışlar sergileyen, kamu malına zarar veren, çeşitli küfür ve iftiralarla Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a hakaretler yağdıran kişi ve kişiler hakkında tüm video ve ses kayıtları İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiş, ilgili mercilere kurum avukatlarımız aracılığıyla şikayette bulunulmuştur."