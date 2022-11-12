Mersin'de narenciye motifli kıyafetlerden oluşan defile yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'de "8. Narenciye Festivali" kapsamında düzenlenen defilede, narenciye motifleriyle işlenen kıyafetler sergilendi.

Sahil bandındaki defilede podyuma çıkan mankenler, limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyvelerin motifleriyle süslenmiş kıyafetleri tanıttı.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsünün organize ettiği defilede, birbirinden farklı 34 kıyafet yer aldı.

Festivale katılan vatandaşlar, defileyi de izledi.

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