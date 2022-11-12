Şarkıcı Oğuzhan Koç, Mersin'de "8. Narenciye Festivali"nde konser verdi

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MERSİN (AA) - Şarkıcı Oğuzhan Koç, Mersin'de "8. Narenciye Festivali" kapsamında sahne aldı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan sahil bandındaki festival alanında sahne alan Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi.



Konser alanını dolduran müzikseverler, parçalarına eşlik ettikleri şarkıcının performansını alkışladı.

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