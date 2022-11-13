Mersin'de plastik yüklü tır seyir halindeyken yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan plastik yüklü tırda hasar oluştu.

Azerbaycan uyruklu M.A'nın kullandığı AN 310 AR plakalı plastik yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nda seyir halindeyken alev aldı.



Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.



İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.