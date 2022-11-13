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Hakemler: Murat Ciner, Yücel Çilingir, Furkan Keseratar

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 6, Sinem Ataş 13, Tiffany 12, Boner 17, Theresa 15, Özge Özışık 4, Gökşen Fitik 9, Holingsvorth 3, Esra Ural Topuz 7, Gamze Takmaz 5, Asya Ülker, Elanur Menteş

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 16, Thomas 10, Nelson 11, Derin Yaya 7, Dieng 5, Duygu Özen, Elif Emirtekin 8, İlayda Güner 11, Beylem İlba

1. Periyot: 22-14

Devre: 55-32

3. Periyot: 73-48





MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Nesibe Aydın'ı 91-68 yendi.





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