Mersin'de "yatırım danışmanlığı" adı altında dolandırıcılığa 4 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'de bilişim sistemleri aracılığıyla "yatırım danışmanlığı" adı altında dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 ay süren çalışmalarda, kimliği tespit edilen 4 şüphelinin "yatırım danışmanlığı" adı altında çok sayıda vatandaşı dolandırarak 270 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı. Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.