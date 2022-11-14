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Seralardaki atık muz kütükleri, kadınların elinde hediyelik eşyaya dönüşüyor

AA

Seralardaki atık muz kütükleri, kadınların elinde hediyelik eşyaya dönüşüyor

MERSİN (AA) - ALEYNA COŞKUN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde el sanatları eğitimi alan kadınlar, muz kütüğündeki liflerden yaptıkları çanta, şapka ve abajur gibi hediyelik eşya ile hem kazanç sağlıyor hem de Sıfır Atık Projesi'ne katkı sunuyor.

Akdeniz Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi ile Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifince 9 ay önce İhsaniye Mahallesi'nde kurulan el sanatları atölyesinde, işlevini yitirdiği için kesilen muz kütükleri ürüne dönüştürülüyor.

Seralardan belediyenin kamyonetleriyle atölyeye taşınan atık kütükler, el sanatları eğitimi alan 30 kadın tarafından saçaklarından arındırılıyor. Temizlenen kütüğün makinelerde şeritlere ayrılmasıyla elde edilen lifler, yıkanıp kurumaya bırakılıyor.

Zorlu hazırlık sürecinin ardından ip şeklini alan lifleri ören kadınlar, çanta, şapka, abajur, saksı ve bardak altlığı gibi farklı hediyelik eşya üretiyor. İlçede düzenlenen etkinliklerde ve internette satışa sunulan ürünler, vatandaşlardan rağbet görüyor.

- "Hem meslek öğreniyorlar hem gelir elde ediyorlar"

Merkezin koordinatörü Fatma İlknur Şimşek, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Muz liflerinin, kadınların el emeğiyle ilgi çeken ürünlere dönüştüğünü dile getiren Şimşek, "Kursiyerlerimiz hobi amacıyla geldikleri kursumuzda hem meslek öğreniyor hem de elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine katkı sağlıyor." dedi.

İhsaniye Mahallesi'nin muhtarı ve kooperatif başkanı Zehra Yılmaz da atıkları geri dönüşüme kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "İlçemizde yılın belirli zamanlarında gövdelerinden kesilen muz kütükleri, atıl durumda bulunuyor. Biz de bu gövdeleri değerlendirme kararı aldık. Kadınlarımızla iş birliği yaparak muz liflerinden çantalar, suplalar (tabak altlığı) yaptık. Kadınlarımıza maddi kazanç sağlamaları açısından çalışmalar yapıyoruz. Ürünlerin satışı için birçok alışveriş sitesiyle anlaşmamız var." ifadelerini kullandı.

- "Atıkların geri dönüştürülmesi konusunda iyi bir iş yapıyoruz"

Usta öğretici Elife Demir de ürünlerin doğallığıyla öne çıktığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Doğadaki atıkların geri dönüştürülmesi konusunda iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Kursiyerlerimizin sonsuz heyecanı var. Tamamen atıl durumda, çöpe gidecek olan ağaç gövdesi üzerinde çalışıp, doğal malzemeler kullanarak çeşitli eşyalar üretiyoruz. İnşallah gelecekte çok daha geniş kitlelere ulaşırız."

Çalışanlardan Gülsen Şerife Telefon da hobi olarak başladığı lif örmeyi zamanla sevdiğini belirterek, "Ürünleri çok emek vererek yapıyoruz, ortaya güzel şeyler çıkarıyoruz. Sattığımız ürünlerden kazanç elde ettik." diye konuştu.

Ayşe Mert ve Ziynet Kurt da Sıfır Atık Projesi'ne katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

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