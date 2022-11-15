GÜNCELLEME - Mersin'de suç örgütüne yönelik "Girdap" operasyonunda 42 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, 51 suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik "Girdap" operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarına karıştığı iddia edilen bir suç örgütünün mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kendilerini stajyer savcı, avukat, polis memuru ile çarşı ve mahalle bekçisi gibi unvanlarla tanıtan 10 şüphelinin, emniyet ve adliyede haklarında dava ve soruşturma dosyası bulunan kişilerle irtibat kurdukları, bu kişilerin güvenini kazandıktan sonra söz konusu dava ve soruşturma dosyalarını lehlerine çevirebileceklerini söyleyerek yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Çalışmalarda, 34 şüphelinin aktif olarak çalışmadıkları halde kendilerini para karşılığında "hayali şirketler" üzerinden sigortalı göstererek primlerini ödemedikleri, borçlandırdıkları şirketlerin adreslerini değiştirerek veya kapatarak sigortalı çalışanlara tanınan tüm haklardan faydalanıp, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi.

Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelemesinde 7 zanlının da yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptığı saptandı.

- "Girdap" adı verilen operasyon düzenlendi

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 51 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Bu tespit üzerine yaklaşık 300 polisin katılımıyla bazı adreslere "Girdap" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Şafak vakti, özel harekat polisleri ve dron destekli başlatılan operasyonda 42 şüpheli yakalandı.



Zanlıların adreslerinde 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 2 polis telsizi, çok sayıda polis yeleği, sahte polis ve basın kartı ile dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı değerlendirilen üzerinde "geçersizdir" yazılı bir çanta sahte dolar ele geçirildi.

Polisin, adresinde bulunamayan 9 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

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