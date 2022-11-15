Mersin'de otomobille çarptığı 2 yayanın ölümüne neden zanlı tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, otomobille çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olan firari sürücü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karalarbahşiş Mahallesi Anamur-Ermenek kara yolunda yürüyen 2 kişinin otomobilin çarpması sonucu ölümüne ilişkin çalışmasını sürdüren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olay yerinden uzaklaşan araçla ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Yoldaki kırık far ve kaporta parçalarından otomobilin modelini belirleyen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemede plakası tespit edilen aracı N.Ş'nin kullandığını ortaya çıkardı.

Adresine operasyon düzenlenen zanlı, çilek tarlasındaki güneş panellerinin arasında saklanırken yakalandı.

N.Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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