"İyilik Örüyorum" hareketi 14 ile yayıldı

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MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de yaşayan Ferda Yertut'un başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin kış aylarında üşümemesi için 25 yıl önce başlattığı "İyilik Örüyorum" hareketi 14 kente yayıldı.

Mezitli ilçesinde başlattığı hareketle çeyrek asırdır ihtiyaç sahiplerine atkı ve bere ören Yertut, ilk zamanlarda sadece kent merkezinde sürdürdüğü çalışmalarını farklı illere de taşıdı.

Süreç içerisinde kendisine ulaşan kadınlarla iş birliği yapan Yertut, "iyilik hareketi"ne duyarlılık gösteren 14 ildeki kadınlarla organize oldu.

Yaptığı çalışmalarla sesini duyurmayı başaran Yertut ve destekçisi kadınlar, bugüne kadar binlerce atkı ve bereyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İyilik hareketinin daha geniş çevrelere yayılması için çalışmalarını sürdüren kadınlar, kendisine gelecek desteklerle bu sayıyı her geçen yıl artırmayı hedefliyor.

- "81 ilde örgü örmek istiyorum"

Yertut, AA muhabirine, iyilik hareketinin farklı kentlere yayıldığını söyledi.

Kendisine ulaşan iyiliksever kadınlarla çalışmalarının hızla büyüdüğünü aktaran Yertut, bu kış için çalışmaların organize şekilde devam ettiğini vurguladı.

Bu yıl "İyilik Örüyorum" hareketinin 25. yaşını kutladıklarını aktaran Yertut, "Herkes benimle olsun istiyorum. Yürekler, gönüller... Çeyrek asrı deviriyoruz. Bu yolu birçok arkadaşımla kat ediyorum. Çocuklarımızın, anne, babalarımızın sesini herkes duysun istiyorum. Hep beraber bir şeyler yapalım istiyorum. 81 ilde örgü örmek istiyorum. Herkese faydam olsun istiyorum." diye konuştu.

Yertut, her zaman "daha fazlasını yapma" anlayışıyla yola devam ettiklerini, bu kış 81 ile giderek ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmak istediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sesimi herkes duysun, mesela benim ipim hiç bitmesin. Firmalardan gelen destekler var. Hepsinden Allah razı olsun. İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya, Adana'da birçok ilde güzel insanlar var. Hepsi gönülleriyle benim için koşan insanlar. Hep beraber bu iyiliği örelim. Bu kış için 81 ile davetiye çıkardım. Lütfen çağırın, gelelim, örelim. Oradaki çocuklarımıza yetişelim. Şu an 3 kente gönderdik, daha sonra 6 ilimize göndereceğiz. İşin içinde çocuk var, çocuklarıma yetişmek istiyorum."

"İyilik Örüyorum" hareketine atkı ve bere örerek katkı veren Elif Baytar da Yertut'a her zaman destek verdiğini, amaçlarının da iyiliğe ulaşmak olduğunu vurguladı.

Kadınlardan Ayşe Altunkaynak da harekete katkı sunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Ulaşabildiğimiz yerlere gidiyor. Bütün arkadaşlarımızı bu iyiliğe davet ediyoruz. Çocuklarımıza, yaşlılarımıza fayda olacak şekilde... Ulaşabildiğimiz yerlere kadar ulaşalım." diye konuştu.

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