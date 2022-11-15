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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de bir arazideki 600 limon ağacına zarar verildi

AA

Mersin'de bir arazideki 600 limon ağacına zarar verildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, arazisindeki limon ağaçları kökünden kesilen çiftçi, jandarmaya başvuruda bulundu.

Bozön Mahallesi'nde çiftçilik yapan Fatih Yalın (50), arazisindeki 600 limon ağacının henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kökünden kesildiğini fark etti.

Yalın'ın şikayeti üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da Yalın'ı ziyaret etti.

Tarhan, olaydan üzüntü duyduklarını belirterek, Yalın'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fatih Yalın da ilk kez hasat yapmayı planladığı ağaçlarına zarar verenlerin yakalanmasını istediğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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