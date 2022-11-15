Mersin'de tırda çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.

R.S'nin (53) kullandığı 63 K 6981 plakalı tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

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