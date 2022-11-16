Mersin'de 60 bronz sikke ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 bronz sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir şüphelinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlendi.

Bu tespit üzerine ilçedeki bir adreste yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 60 bronz sikke, 19 obje, 4 yüzük, bir mühür ve ok ucu ele geçirildi.

Ele geçirilen sikke ve objeler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.