Mersin Ticaret Borsası

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MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 14,56 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Limon Kg 6,50 14,56 Mandalina Kg 5,00 10,00 Portakal Kg 9,00 10.00 Greyfurt Kg 6,00 7,50 Buğday (aşurelik) Kg 10,80 13,98

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