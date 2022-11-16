Mersin'de 7 bin 336 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 bin 336 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde 7 bin 336 uyuşturucu etkili hap ele geçiren polis, A.G. ve N.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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