Mersin'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

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MERSİN (AA) - Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu seyahatin sağlanması amacıyla, helikopter, 3 jandarma trafik timi ve 3 asayiş timiyle trafik uygulaması düzenlendi.



Helikopterle kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek, yer ekiplerine plakaları bildirildi.

Denetimde 134 araç kontrol edildi, kural ihlali yapan 6 araç sürücüsüne 1176 lira ceza uygulandı.

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