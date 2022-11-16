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Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ivana Ivanovic (Sırbistan), Suzana Vujicic (Karadağ), Nace Mohoric (Slovenya)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Gökşen Fitik 4, Hayes 14, January 13, Bonner 17, Jones 15, Asena Yalçın 1, Özge Özışık 6, Sinem Ataş 3, Holingsworth 4, Grigalauskyte

DVTK Hun-Therm: Green 4, Nina Aho 2, Garbin 18, Guirantes 24, Bernath, Tyra Aho, Kanyasi 2, Bacso 3, Veg-Dudas, Kiss 5

1. Periyot: 22-10

Devre: 43-29

3. Periyot: 66-38





MERSİN (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Macaristan'ın DVTK Hun-Therm takımını 77-58 yendi.

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