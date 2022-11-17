Mersin'de 70 litre sahte içki ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, evinde 70 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'ndeki ikamette sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda 70 litre sahte içki bulundu.

Jandarma ekipleri, ev sahibini gözaltına aldı.

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