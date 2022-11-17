Silifke'de soğuk asfalt üretim tesisi açıldı

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MERSİN (AA) - Silifke Belediyesince yaptırılan soğuk asfalt üretim tesisi faaliyete geçti.

Belediyenin açıklamasına göre, Bahçederesi Mahallesi'nde kurulan tesis üretime başladı.



Tesisi gezen Belediye Başkanı Sadık Altunok, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Altunok, soğuk asfalt üretiminin, yol hizmetlerini hızlandıracağını belirterek, "Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda yolları, tesisimiz sayesinde daha kaliteli ve uzun ömürlü soğuk asfaltla kaplayacağız." ifadesini kullandı.

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