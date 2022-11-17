Mersin'de prematüre bebekler ve çocuklar doğdukları hastanede buluştu

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MERSİN (AA) - Mersin'de prematüre olarak dünyaya gelen bebekler ve çocuklar doğdukları hastanede ailelerinin katılımıyla bir araya geldi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesince 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hastanede tedavi gören prematüre bebeklerin doğduktan sonraki fotoğraflarının yer aldığı görüntü izletildi.

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Bilge Aydınoğlu Gökşen, etkinliği farkındalığın artırılması için yaptıklarını belirtti.

Ailelerle tekrar bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade eden Gökşen, "Onlara 'cesur yürekler' diyorum çünkü onlar hayata gözlerini açtıklarında o minik elleriyle öyle bir tutunuyorlar ki. Biz pes etsek de asla pes etmiyorlar." diye konuştu.

Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı da sevginin çözemeyeceği bir şeyin olmadığını dile getirerek, bu süreçte fedakarlık gösteren başta anne, babalar ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Uzman Doktoru Mustafa Akçalı ise son yıllarda Türkiye'de prematüre konusunda farkındalığın oluştuğunu vurguladı.

Akçalı, daha sonra prematüre olarak doğup büyüdükten sonra iletişime geçtiği çocuklarla anılarını anlattı.

Hemşire Emine Ahsen Başkaya da prematüre bebeklerin evde bakımları konusunda katılımcılara bilgi verdi.

- Anneler duygularını anlattı

Prematüre bebek sahibi Emine Telci, çocuğunun 530 gram olarak dünyaya gözlerini açtığını dile getirdi.

Asla umudunu kaybetmediğini aktaran Telci, "Hiç umut vermedikleri bebeğim hayata tutundu. Çünkü 'benim bebeğim yaşayacak' diye inandım. Doğduğu gün bebeğimi göremedim. Ertesi gün gördüm. Yoğun bakım kapısında heyecanlı bekleyiş başlamıştı. İçeriye girdiğimde küçücük bebeğimi kuvözün içerisinde kablolarla gördüğümde yıkılmıştım. Ne yapacağımı bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Prematüre bebeği olan Meryem Sevim de çocuğunu sağlıklı bir şekilde kucağına aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Çocuğunun sağlığına kavuşmasına destek veren doktor ve hemşirelere teşekkür eden Sevim, "Çok şükür 137 günün sonunda sağ salim kucağıma aldım. 24 hafta 460 gram doğmuştu. Kızım 1,5-2 ay entübe kaldı. Ben pes etmedim, hiçbir anne de pes etmesin. Entübeden çıktından sonra ilk gördüğüm an mutluluğumu yaşadım." diye konuştu.

Müzik dinletisinin yapıldığı etkinlikte anneler, babalar ve sağlık personeli eğlendi.

Etkinlikte, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla katılımcılarla birlikte pasta kesildi, çocuklara oyuncak hediye edildi.





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