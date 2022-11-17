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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de çıkan silahlı kavgada yolda bulunan 2 kişi yaralandı

AA

Mersin'de çıkan silahlı kavgada yolda bulunan 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavga sırasında yolda bulunan 2 kişi, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski Ömerli Mahallesi'nde bir markette iki kişi arasında tartışma çıktı. Olay yerini terk eden A.I'nın daha sonra elinde av tüfeğiyle geri döndüğü iddia edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, A.I'nın (26) av tüfeğiyle ateş açması sonucu sokakta bulunan Arife E. (21) ve Ömercan K. (18) ayaklarından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanmasına için çalışma başlattı.

Olay anında yaralıların markete sığınması marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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