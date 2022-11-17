Mersin'de çıkan silahlı kavgada yolda bulunan 2 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavga sırasında yolda bulunan 2 kişi, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski Ömerli Mahallesi'nde bir markette iki kişi arasında tartışma çıktı. Olay yerini terk eden A.I'nın daha sonra elinde av tüfeğiyle geri döndüğü iddia edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, A.I'nın (26) av tüfeğiyle ateş açması sonucu sokakta bulunan Arife E. (21) ve Ömercan K. (18) ayaklarından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanmasına için çalışma başlattı.

Olay anında yaralıların markete sığınması marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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