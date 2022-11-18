ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde ABD'li Fagbenle'nin sözleşmesi feshedildi

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MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ABD'li oyuncusu Temi Fagbenle'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki pivot Fagbenle'nin Mersin ekibiyle sözleşmesinin sona erdirildiği belirtilerek, "Bugün itibarıyla sporcumuz Temi Fagbenle ile karşılıklı anlaşarak sözlemimizi feshetmiş bulunuyoruz. Oyuncuya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.





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