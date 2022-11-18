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Mersin'de "Umutla Yaşa Atölyesi Sergisi" açıldı

AA

Mersin'de "Umutla Yaşa Atölyesi Sergisi" açıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otistik çocukların hazırladığı "Umutla Yaşa Atölyesi Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Tarsus Otizm Derneği'ndeki atölyede 3 ay eğitim alan otistik çocukların hazırladıkları tablo ve taş boyama çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde yapıldı.

Dernek başkanı Fatih Düzenli, sergiyi farkındalık oluşturmak için yaptıklarını belirterek, açılışa gelen katılımcılara teşekkür etti.

Sergi, 2 gün açık kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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