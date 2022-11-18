Mersin'de "Umutla Yaşa Atölyesi Sergisi" açıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otistik çocukların hazırladığı "Umutla Yaşa Atölyesi Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Tarsus Otizm Derneği'ndeki atölyede 3 ay eğitim alan otistik çocukların hazırladıkları tablo ve taş boyama çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde yapıldı.

Dernek başkanı Fatih Düzenli, sergiyi farkındalık oluşturmak için yaptıklarını belirterek, açılışa gelen katılımcılara teşekkür etti.

Sergi, 2 gün açık kalacak.

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