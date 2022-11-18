Tarsus'ta Şelale Otel yerine sosyal tesis yapılıyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yıkımı tamamlanan Şelale Otel'in yerine yapılacak sosyal tesisin inşasına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tesis 10 bin 450 metrekare alana inşa edilecek.

İçerisinde 500 kişilik çok amaçlı salon, 200 kişilik restoran, yetişkin ve çocuk havuzları, 500 kişilik açık etkinlik alanından oluşan tesisin yapımı için ekipler çalışmasını sürdürüyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı mimarlarından Derya Çağ, tesisin Tarsus'un tarihsel ve sosyal bağlamı içinde, kentsel yaşam kalitesini yükseltecek bir proje olduğunu belirtti.

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