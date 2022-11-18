Mersin'de iki aracın çarpışması sonucu 8'i infaz koruma memuru 10 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevi personelini taşıyan minibüsün pikapla çarpışması sonucu 8'i infaz koruma memuru 10 kişi yaralandı.



Sürücülerinin adı öğrenilemeyen, Tarsus 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelini taşıyan 33 PNG 35 plakalı minibüs ile 38 HG 821 plakalı pikap, Alifakı Mahallesi bağlantı yolunda çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 8 infaz koruma memuru ile pikaptaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan 10 yaralı, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.