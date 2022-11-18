Mersin'de iki aracın çarpışması sonucu 8'i infaz koruma memuru 10 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevi personelini taşıyan minibüsün pikapla çarpışması sonucu 8'i infaz koruma memuru 10 kişi yaralandı.
Sürücülerinin adı öğrenilemeyen, Tarsus 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelini taşıyan 33 PNG 35 plakalı minibüs ile 38 HG 821 plakalı pikap, Alifakı Mahallesi bağlantı yolunda çarpıştı.
Kazada, minibüsteki 8 infaz koruma memuru ile pikaptaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri yapılan 10 yaralı, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.