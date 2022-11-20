Mersin'de motosikletten atılan cisim gözüne isabet eden öğrenci yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada motosikletten atılan cisim gözüne isabet eden öğrenci yaralandı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda seyir halindeki motosikletten, kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru cisim fırlatıldı.

Cisim gözüne isabet eden Hatice Aslan (22), ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, tedavisinin ardından taburcu edilen öğrencinin şikayeti üzerine motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Aslan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Hastanede göz doktorunun yaptığı muayenede korneamın zarar gördüğü söylendi." ifadesini kullandı.

Olay anı bulvardaki iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

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