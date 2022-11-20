Mersin'de şarampole devrilen otomobildeki anne ve üç çocuğu yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan üçü çocuk dört kişi, hastaneye kaldırıldı.

Tülay Çetin idaresindeki 33 ABR 365 plakalı otomobil, Karayakup Mahallesi İnoluk mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza nedeniyle ters dönen aracın sürücüsü ile üç çocuğu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulanslara bindirilen yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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