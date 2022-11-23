Mersin'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de bir kamyonda 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte kaçak akaryakıt ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, Mersin-Adana Otoyolu Çeşmeli mevkisinde kaçak akaryakıt sevkiyatı yaptığı belirlenen bir kamyon durduruldu.
Kamyonda yapılan aramada kaçak olduğu değerlendirilen 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan kamyon şoförü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.