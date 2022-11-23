Mersin'de ağıla giren sahipsiz köpekler bir küçükbaş hayvanı telef etti, 4'ünü yaraladı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde ağıla giren sahipsiz köpekler bir küçükbaş hayvanı telef etti, 4'ünü yaraladı.

Barabanlı Mahallesi'nde Veysel Yumlu'ya ait ağıla giren sahipsiz köpekler, 5 küçükbaş hayvana saldırdı.

Hayvanları yemlemek için ağıla gelen Yumlu, birinin telef olduğunu, 4'ünün yaralandığını görünce yetkilileri aradı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.

Yumlu, sahipsiz köpeklerin daha önce de başka bir ağıla girerek hayvanları telef ettiğini belirtti.

Sahipsiz köpeklerin toplanması için Büyükşehir Belediyesine bilgi verdiklerini aktaran Yumlu, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

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