Mersin'de silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Reşadiye Mahallesi'nde C.E. (43) ve O.E. (49) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.E. silahla, O.E. bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, C.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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