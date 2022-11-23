Mersin'de hobi olarak başladığı takı işlemeciliğinde eğitmen oldu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde hobi olarak başladığı takı işlemeciliğinde eğitmen olan Nergiz Sevim, kursiyer kadınlara takı tasarımını öğretiyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nergiz Sevim hobi amacıyla takı ve tasarım kursuna katıldı.



Kursu başarıyla tamamlayarak eğitmen olan Sevim, belediyenin Karaduvar Mahallesi Kültür Evi'nde kadın kursiyerlere eğitim vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevim, belediyenin sağladığı imkanlarla kadınlara eğitim verdiğini belirtti.



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